Οι Σκωτσέζοι οπαδοί χειροκρότησαν στο 76ο λεπτό της αναμέτρησης με το Μαρόκο έχοντας πολύ συγκεκριμένο λόγο γι' αυτό.

Η εθνική ομάδα της Σκωτίας επέστρεψε σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά από 28 χρόνια και χιλιάδες Σκωτσέζοι έκαναν το ταξίδι για τις ΗΠΑ προκειμένου να δουν από κοντά το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της πατρίδας τους να συμμετέχει στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση.

Ανάμεσά τους, βρέθηκε και ο Ντόνι Στράδι, ο οποίος όμως είδε τη μοίρα να του παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Ο 76χρονος, βλέπετε, είχε εισιτήριο για το ματς της δεύτερης αγωνιστικής απέναντι στο Μαρόκο αλλά κατέρρευσε στο ξενοδοχείο που διέμενε στη Βοστώνη και εν συνεχεία διαπιστώθηκε ο θάνατός του...

Η ιστορία του έγινε γνωστή και συγκίνησε συμπατριώτες και μη, με τους Σκωτσέζους να του αποτίουν φόρο τιμής στον αγώνα με τους Μαροκινούς, χειροκροτώντας στο 76ο λεπτό, όσο η μορφή και το όνομα του αδικοχαμένου φιλάθλου βρισκόταν στα μάτριξ του γηπέδου.

Scotland fans applaud Tartan Army member Donny Strathie on the 76th minute after he passed away in Boston 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 pic.twitter.com/ttfwnemFBX June 19, 2026