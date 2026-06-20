ΗΠΑ - Αυστραλία: Τα highlights από τη νίκη - πρόκριση των Αμερικανών
Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κι έκαναν το 2/2 με μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Αυστραλία. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο επικράτησε 2-0 επί των Καγκουρό χάρη σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και κλείδωσε το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.
Το αυτογκόλ του Μπέρτζες και η κεφαλιά του Φρίμαν ήταν αρκετά για να κλειδώσουν το δεύτερο τρίποντο στη σειρά, με τους Αυστραλούς από την άλλη να προσγειώνονται απότομα μετά τη νίκη -έκπληξη στην πρεμιέρα κόντρα στην Τουρκία. Δείτε παρακάτω το βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.