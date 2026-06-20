Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές από την επικράτηση των ΗΠΑ με 2-0 απέναντι στην Αυστραλία που τους έστειλε στα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εντυπωσιάζουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 κι έκαναν το 2/2 με μεγάλη εμφάνιση απέναντι στην Αυστραλία. Η ομάδα του Μαουρίσιο Ποτσετίνο επικράτησε 2-0 επί των Καγκουρό χάρη σε ένα εξαιρετικό πρώτο ημίχρονο και κλείδωσε το εισιτήριο για τα νοκ-άουτ του Μουντιάλ.

Το αυτογκόλ του Μπέρτζες και η κεφαλιά του Φρίμαν ήταν αρκετά για να κλειδώσουν το δεύτερο τρίποντο στη σειρά, με τους Αυστραλούς από την άλλη να προσγειώνονται απότομα μετά τη νίκη -έκπληξη στην πρεμιέρα κόντρα στην Τουρκία. Δείτε παρακάτω το βίντεο με τα γκολ και τις καλύτερες στιγμές.