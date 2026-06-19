Ο επιθετικός του Ολυμπιακού δεν βρίσκεται εκ νέου στις βασικές επιλογές του τεχνικού επιτελείου του Μαρόκου.

Οι Στιβ Κλαρκ και Μοχάμεντ Ουαχντί έκαναν τις επιλογές τους για τις 11άδες των Σκωτίας και Μαρόκου αντίστοιχα. Ο Ελ Καμπί, ο φορ του Ολυμπιακού, βρέθηκε και πάλι στον πάγκο για το Μαρόκο.

Η ενδεκάδα της Σκωτίας: Γκαν, Ρόμπερτσον, Χάνλεϊ, Τίρνεϊ, Χέντρι, Πάτερσον, ΜακΤόμινεϊ, ΜακΓκίν, Κρίστι, Φέργκιουσον και Άνταμς.

Η ενδεκάδα του Μαρόκου: Μπόνο, Χακίμι, Ντιόπ, Ριάντ, Μαζράουι, Μπουαντί, Ουναχί, Σαϊμπάρι, Ελ Κανούς, Ελ Αναουΐ και Ντίαθ.