Θα μπορούσες να δεις στο Μουντιάλ τη Βραζιλία σε μαγνητοσκόπηση και χωρίς να ξέρεις το σκορ;

Τα LIVE ξενύχτια στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν έχουν τελειωμό και ο «ρετρολάγνος» Μιχάλης Τσαμπάς θυμάται μέσω του Gazzetta όταν όλη η Ελλάδα παρακολούθησε Μουντιαλικό ματς της Βραζιλίας σε μαγνητοσκόπηση την επόμενη μέρα!

Με μια σειρά από αγώνες της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ να είναι «απαγορευμένη για παιδιά», λόγω της ώρας διεξαγωγής τους, μια από τις καθημερινές πρωινές συνήθειες του μεγάλου μου γιου, του Χάρη, είναι να μου λέει «Μπαμπά μη μου πεις πόσο πήγαν τα ματς για να δω τα στιγμιότυπα και να έχω αγωνία για το σκορ». Ο μικρός, ο Δημήτρης, δεν έχει πρόβλημα με τα spoiler!

Οι ώρες του φετινού Μουντιάλ βέβαια δεν είναι δύσκολες μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους μεγάλους, οι οποίοι φυσικά δεν μπορούν να ξενυχτούν συνεχώς και εν συνεχεία το πρωί να πηγαίνουν στις δουλειές τους. Ετσι άπαντες είτε θα αναζητήσουν τα 3-4 λεπτά των στιγμιότυπων στα sites και το Youtube, είτε απλά θα ψάξουν το σκορ για να μάθουν αμέσως τι συνέβη στον εκάστοτε αγώνα και όποτε έχουν την ευκαιρία θα δουν και τις φάσεις αναλυτικά ή ακόμη και όλο τον αγώνα σε επανάληψη αν τον ενδιαφέρει.

Αλλωστε μέσω των καναλιών της ΕΡΤ υπάρχει κι αυτή η δυνατότητα καθημερινά. Εύλογη η απορία σας: Είναι δυνατό να παρακολουθήσουμε αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου χωρίς να ξέρουμε το σκορ; Ειδικά αν αφορά την Αργεντίνη, τη Βραζιλία, την Γερμανία, τη Γαλλία και πάει λέγοντας. Δηλαδη μια από τις παραδοσιακές δυνάμεις της διοργάνωσης. Ποιος ποδοσφαιρόφιλος, ακόμη κι αν δεν είδε live το show του Μέσι πριν μερικές μέρες κόντρα στην Αλγερία, με το που άνοιξε το μάτι και το κινητό του το πρωί δεν έψαξε να βρει το σκορ της Αργεντινής; Ή υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν θα δει τα ξημερώματα την Βραζιλία απέναντι στην Αϊτή και το πρωί δεν θα... ψαχτεί αμέσως για το τί έκανε η «σελεσάο»;

Θεωρείται απίθανο το σενάριο αυτό και είναι. Κι όμως, στο παρελθόν συνέβαινε και ήταν κι απολύτως φυσιολογικό. Θα έχετε παρατηρήσει σε τούτη εδώ την γωνιά των Mundobloggers, πως ο υπογράφων είναι και ο «ρετρολάγνος» της παρέας. Οπότε και στις παρακάτω γραμμές θα κάνουμε μια... βουτιά στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων και θα σταματήσουμε στο αγαπημένο Mexico 1986!

Όσο κι σήμερα, εν έτη 2026 διαβαστεί ως άκρως απίθανο, ισχύει στο 100% πως σε εκείνο το Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είχαν μεταδοθεί τηλεοπτικά όλα τα ματς. Κάτι τέτοιο στην εποχή μας φαντάζει... επιστημονική φαντασία. Όχι όμως και για τα τηλεοπτικά δρώμενα πριν από 40 χρόνια.

Η ΕΡΤ έκανε μια συγκεκριμένη επιλογή αγώνων που έφερνε στις οθόνες μας, ενώ λόγω της διαφοράς ώρας με το Mεξικό, υπήρχαν και παιχνίδια που μεταδίδονταν την επόμενη ημέρα σε επανάληψη! Αν ρίξετε μια ματιά στο παραπάνω απόκομμα - αρχείο που είναι από την «Αθλητική Ηχώ» της 6/6/1986 θα δείτε ότι είναι προγραμματισμένα δύο παιχνίδια. Το Καναδάς - Ουγγαρία (0-2 με σκόρερ τους... δικούς μας, Ντέταρι και Εστερχάζι) και το Μαρόκο - Αγγλία (0-0).

Κι όμως εκείνη τη μέρα αγωνίζονταν και η Βραζιλία!

Όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν θα ξεχάσω πως η αναμέτρηση της Βραζιλίας με την Αλγερία μεταδόθηκε σε μαγνητοσκόπηση το επόμενο πρωί του αγώνα. Για την ιστορία ο Καρέκα είχε δώσει τη νίκη στη «σελεσάο» με 1-0.

Το internet φυσικά τότε δεν υπήρχε ούτε καν ως σκέψη, ούτε οτιδήποτε άλλο στον τομέα της τεχνολογίας βρίσκονταν στην διάθεση των φιλάθλων για να πληροφορηθούν άμεσα ένα αποτέλεσμα, ειδικά για έναν αγώνα που διεξήχθη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και σε ώρες... ανάποδες. Μόνο μέσω εφημερίδας και με τους γνωστούς περιορισμούς της εποχής. Σήμερα φαντάζει αδιανόητο να γίνεται μια τόσο μεγάλη διοργάνωση όπως είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο και το εκάστοτε κανάλι που έχει τα δικαιώματα να μην μεταδίδει ΟΛΑ τα παιχνίδια και φυσικά ΟΛΑ σε real team. Μεταξύ των δύο Μουντιάλ που έγιναν στο Μεξικό (1986 και 2026) το ποδόσφαιρο διαφέρει όσο η μέρα με την νύχτα.

Όχι μόνο εντός των τεσσάρων γραμμών, αλλά και έξω από αυτές. Ο τρόπος που μεταδίδεται ένα παιχνίδι, οι παροχές προς τον φίλαθλο – τηλεθεατή! Τώρα που το σκέφτομαι διαφέρει το σήμερα ακόμη κι από το Παγκόσμιο που έγινε στο Κατάρ το 2022!



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