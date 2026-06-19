Το Ιράν ετοιμάζεται να καταθέσει καταγγελία για τους αυστηρούς ταξιδιωτικούς περιορισμούς στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζουν την προετοιμασία και την ισότιμη συμμετοχή του.

Την πρόθεσή της να καταθέσει επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA γνωστοποίησε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά της για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που έχουν επιβληθεί στην εθνική ομάδα κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ιρανική αποστολή έχει επιλέξει ως βάση της την Τιχουάνα του Μεξικού αντί της Αριζόνα και μετακινείται στις ΗΠΑ μόνο για τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα καταγγέλλονται, οι αμερικανικές αρχές επιτρέπουν στην ομάδα να εισέρχεται στη χώρα μόλις 24 ώρες πριν από κάθε αγώνα, ενώ απαιτούν την αποχώρησή της την ίδια ημέρα μετά το τέλος της αναμέτρησης.

Η συγκεκριμένη κατάσταση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στο στρατόπεδο του Ιράν, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό Αμίρ Γκαλενόϊ να χαρακτηρίζει την ομάδα του ως την «πιο αδικημένη» της διοργάνωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters.

Σε ανακοίνωσή της, η ομοσπονδία υποστήριξε ότι οι περιορισμοί αυτοί δεν συνάδουν με την αρχή της ίσης μεταχείρισης όλων των συμμετεχουσών εθνικών ομάδων και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αγωνιστική προετοιμασία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.

Όπως επισημαίνεται, το τεχνικό επιτελείο είχε σχεδιάσει η αποστολή να μεταβαίνει στις πόλεις διεξαγωγής των αγώνων δύο ημέρες νωρίτερα, ώστε οι ποδοσφαιριστές να προσαρμόζονται καλύτερα στις συνθήκες και να βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Παράλληλα, προβλεπόταν η επιστροφή στη βάση μία ημέρα μετά από κάθε παιχνίδι. Το αίτημα αυτό, ωστόσο, δεν εγκρίθηκε για την αναμέτρηση της πρεμιέρας απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Θυμίζουμε, πως η εθνική ομάδα του Ιράν, άρχισε τις υποχρεώσεις της στον 7ο όμιλο με ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία. Στη συνέχεια αντιμετωπίζει το Βέλγιο στις 21 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, ενώ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στη φάση των ομίλων στις 27 Ιουνίου απέναντι στην Αίγυπτο στο Σιάτλ.