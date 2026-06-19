Ανακούφιση για την Ακτή Ελεφαντοστού ενόψει το ματς με τη Γερμανία, καθώς θα ταξιδέψει τελικά στον Καναδά ο Ελιέ Ουαχί.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ξεκίνησε νικηφόρα στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 κόντρα στο Εκουαδόρ (1-0) και ένα χαρμόσυνο νέο ήρθε σύμφωνα με την Athletic. Αφού τελικά θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ο Ελιέ Ουαχί που δεν του είχε επιτραπεί η είσοδος στον Καναδά.

Πιο συγκεκριμένα οι Ελέφαντες έχουν ραντεβού με την Γερμανία (20/6) με τον Ελιέ Ουαχί να μπορεί τελικά να ταξιδέψει στον Καναδά για τον δεύτερο αγώνα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, παρότι αρχικά οι καναδικές αρχές του είχαν αρνηθεί την είσοδο στη χώρα.

Το Υπουργείο Μετανάστευσης του Καναδά με ανακοίνωση του διευκρίνισε ότι η φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων δεν αλλάζει τη μεταναστευτική νομοθεσία της χώρας.

Ο Ουαχί αγωνίστηκε ως βασικός στη νίκη της Ακτής Ελεφαντοστού πρεμιέρα του Μουντιάλ, που διεξήχθη στη Φιλαδέλφεια. Αλλά υπήρξε πρόβλημα για την είσοδο του στον Καναδά. Αυτό γιατί βρίσκεται στο μικροσκόπιο των γαλλικών αρχών, καθώς ερευνάται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε υπόθεση ύποπτου στοιχηματισμού και πιθανής χειραγώγησης αγώνα. Καθώς υπάρχουν υποψίες ότι δέχθηκε επίτηδες κίτρινη κάρτα στον αγώνα της Νις με τη Μετς στις 17 Μαΐου. Η υπόθεση οδήγησε στη σύλληψή του στις 29 Μαΐου, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η Εισαγγελία της Μασσαλίας επιβεβαίωσε ότι η έρευνα αφορά σοβαρές υποθέσεις, μεταξύ των οποίων οργανωμένη απάτη, αθλητική διαφθορά και ξέπλυμα χρήματος. Παρ' όλα αυτά, ο 23χρονος επιθετικός αφέθηκε ελεύθερος μετά την ανάκρισή του και έλαβε άδεια να ταξιδέψει στη Βόρεια Αμερική για τις υποχρεώσεις της Ακτής Ελεφαντοστού στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

