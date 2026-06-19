Δεν θα είναι διαθέσιμος για την Ολλανδία ο Κουίντεν Τίμπερ , αφού τέθηκε νοκ άουτ λόγω διάσεισης.

Πρόβλημα προέκυψε στο στρατόπεδο της Ολλανδίας, καθώς οι Οράνιε θα στερηθούν τις υπηρεσίες του Κουίντεν Τίμπερ. Καθώς ο 24χρονος χαφ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης. Έτσι θα χάσει το επόμενο ματς, με την ατυχία να χτυπά ξανά την πόρτα στην οικογένεια. Αφού και ο αδερφός του έχασε το Μουντιάλ λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικότερα λίγες μέρες πριν το «ραντεβού» των Πορτοκάλι με τη Σουηδία (20/6) ο 24χρονος μέσος της Μαρσέιγ τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, με το ιατρικό επιτελείο να κρίνει πως δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί στο παιχνίδι του Σαββάτου.

Παρότι δεν υπολογιζότανε για το βασικό σχήμα απέναντι στους Σουηδούς. Ενώ παραμένει άγνωστο αν θα καταφέρει να ξεπεράσει έγκαιρα το πρόβλημα και να είναι διαθέσιμος για το τελευταίο ματς στη φάση των ομίλων απέναντι στην Τυνησία και να δώσει λύσεις στον Κούμαν.

Σε αυτό το σημείο αξίζει να θυμίσουμε πως ο Τίμπερ στο ματς της πρεμιέρας κόντρα στην Ιαπωνία (2-2) πέρασε ως αλλαγή στο 70' ενώ συνολικά μετρά 12 συμμετοχές με την εθνικη.

