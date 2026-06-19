Το Μεξικό εξασφάλισε την πρόκρισή του στα νοκ άουτ του Μουντιάλ με τη νίκη 1-0 επί της Νότιας Κορέας, συνεχίζοντας δυναμικά την πορεία του στη διοργάνωση.

Το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα συνεχίζει εντυπωσιακά την πορεία του στο Παγκόσμιο Κύπελλο που συνδιοργανώνει με ΗΠΑ και Καναδά. Μετά το 2-0 επί της Νότιας Αφρικής στην πρεμιέρα, επικράτησε 1-0 της Νότιας Κορέας και εξασφάλισε την πρόκρισή του στα νοκ άουτ. Η επιτυχία γιορτάστηκε έντονα τόσο στο κατάμεστο «Estadio Akron» όσο και στη Fan Zone της FIFA, όπου βρέθηκαν περίπου 100.000 φίλαθλοι.

Drone footage shows massive celebrations at Mexico City’s iconic monument after a 1-0 win over South Korea.#NYI pic.twitter.com/oZTgay8hh4 June 19, 2026

Η πρόκριση του Μεξικού προκάλεσε ξέφρενους πανηγυρισμούς, με περίπου 400.000 φιλάθλους να κατακλύζουν το Angel de la Independencia στην Πόλη του Μεξικού. Οι εντυπωσιακές εικόνες από τους εορτασμούς έκαναν τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Πλέον, η ομάδα της Αμερικής ετοιμάζεται για το τελευταίο ματς του 1ου ομίλου με τους Τσέχους (25/6), θέλοντας να ολοκληρώσει με νίκη και 3/3 για το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα.