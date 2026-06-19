Το Μεξικό έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε την πρόκριση στους «32» του Μουντιάλ και ο Ορμπελίν Πινέδα έστειλε το δικό του μήνυμα.

Στη νοκ-άουτ φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ βρίσκεται ήδη από τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/6) το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας.

Οι εκ των διοργανωτών του φετινού θεσμού έκαναν το 2/2 στον πρώτο όμιλο (μετά και το 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα), πήραν την πρωτιά και πλέον κάνουν σιγά σιγά τα σχέδιά τους για τον επόμενο γύρο, έχοντας φυσικά και το τρίτο παιχνίδι του γκρουπ απέναντι στην Τσεχία (25/6, 04:00). Στο παιχνίδι με τους Νοτιοκορεάτες αγωνίστηκε και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, περνόντας ως αλλαγή στο 71'.

Ο μέσος της Ένωσης μάλιστα μετά τη νίκη της πατρίδας του έστειλε μέσω των social media το δικό του ενωτικό μήνυμα ενόψει της συνέχειας γράφοντας χαρακτηριστικά «Συνεχίζουμε βήμα βήμα, με ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα».