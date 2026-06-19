Σάλος έχει προκληθεί στην Αργεντινή με τη λανθασμένη μετάδοση μιας δημοσιογράφου πως ο πατέρας του Λιονέλ Μέσι έφυγε από τη ζωή.

Ο Λιονέλ Μέσι αλλά και η Αργεντινή γενικότερα βιώνουν δύσκολες στιγμές τις τελευταίες ημέρες, καθώς ο πατέρας του 39χρονου σουπερ σταρ αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας.

Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος για τον οποίο ο ηγέτης της Αλμπισελέστε «έσπασε» και δάκρυσε, όταν σημείωσε το πρώτο από τα τρία γκολ του κόντρα στην Αλγερία (3-0), στην πρεμιέρα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας στο Μουντιάλ.

Η οικογένεια Μέσι εξέδωσε ανακοίνωση έτσι ώστε να ενημερώσει για την πορεία της υγείας του Χόρχε (σσ πατέρας Μέσι) και φυσικά ζήτησε από τον κόσμο και τα ΜΜΕ να κρατήσουν χαμηλούς τόνους σε ένα τόσο λεπτό ζήτημα. Ωστόσο, στη χώρα έχει προκληθεί σάλος τις τελευταίες ώρες, καθώς μια δημοσιογράφος μετέδωσε πως ο πατέρας του Pulga έφυγε από τη ζωή!

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής El Show del Verano του Luzu TV, η παρουσιάστρια Φλορένσια Πένια είπε στο κοινό: «Δεν θέλω να σας πω άσχημα νέα, αλλά ο πατέρας του Μέσι μόλις πέθανε». Φυσικά, κάτι τέτοιο αποδείχθηκε αναληθές, με την ίδια να κάνει ανάρτηση στο Χ, μέσω της οποίας ζήτησε συγνώμη για την αναστάτωση που προκάλεσε και εν τέλει παραιτήθηκε από τη θέση της.

«Ζητώ συγνώμη από την οικογένεια Μέσι για την άσχημη στιγμή που φαντάζομαι ότι περνάνε. Ντρέπομαι βαθιά που ήμουν το όχημα για αυτόν τον πόνο.Πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτή η ψευδής πληροφορία μου δόθηκε κατά τη διάρκεια της ζωντανής μετάδοσης, όπως επαληθεύτηκε από την ομάδα παραγωγής της εκπομπής, και την εμπιστεύτηκα.

Παρόλα αυτά, αναλαμβάνω την ευθύνη που ήμουν μέρος του λάθους, και γι' αυτό αποφάσισα να αποσυρθώ και να τερματίσω τη συμμετοχή μου στο Luzu.

Ζητώ και πάλι συγνώμη από καρδιάς. Έκανα λάθος».