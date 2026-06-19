Ο Ρόμο έδωσε το προβάδισμα στο Μεξικό, ύστερα από το τραγικό λάθος του Νοτιοκορεάτη τερμαροφύλακα, Κιμ.

Μοιραίος ο Κιμ, ωραίος ο Ρόμο! Το Μεξικό πήρε... κεφάλι στο σκορ απέναντι στη Νότια Κορέα, στο 50ο λεπτό, έπειτα από τραγικό λάθος του κίπερ Κιμ-Σέουνγκ-Γιου.

Ο τερματοφύλακας των Ασιατών έκανε κάκιστη έξοδο, έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Λουίς Ρόμο την έστειλε στα δίχτυα.