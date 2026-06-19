Μεξικό - Νότια Κορέα: Ο Ρόμο έδωσε το προβάδισμα στους γηπεδούχους (vid)
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Ο Ρόμο έδωσε το προβάδισμα στο Μεξικό, ύστερα από το τραγικό λάθος του Νοτιοκορεάτη τερμαροφύλακα, Κιμ.
Μοιραίος ο Κιμ, ωραίος ο Ρόμο! Το Μεξικό πήρε... κεφάλι στο σκορ απέναντι στη Νότια Κορέα, στο 50ο λεπτό, έπειτα από τραγικό λάθος του κίπερ Κιμ-Σέουνγκ-Γιου.
Ο τερματοφύλακας των Ασιατών έκανε κάκιστη έξοδο, έχασε την μπάλα από τα χέρια του και ο Λουίς Ρόμο την έστειλε στα δίχτυα.
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