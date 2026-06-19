Ελβετία - Βοσνία: Δεν είναι το ματς με τα περισσότερα γκολ από αλλαγές
Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε καν τρία αλλά τέσσερα γκολ σημειώθηκαν από παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή στο ματς της Ελβετίας με τη Βοσνία, που βρήκε την πρώτη νικήτρια με το εντυπωσιακό 4-1 - παρότι δεν υπήρχε σκορ μέχρι το 74'!
Μανζάμπι (2), Βάργκας και Μάχμιτς βρήκαν δίχτυα έχοντας περάσει στο ματς στο τελευταίο 20λεπτο, εντούτοις δεν κατάφεραν έστω να ισοφαρίσουν το σχετικό ρεκόρ που κρατά από το 1982. Τότε, η Ουγγαρία είχε συντρίψει με το εκκωφαντικό 10-1 το Ελ Σαλβαδόρ, με τα μισά σχεδόν γκολ να μπαίνουν από αλλαγές!
Χατ τρικ είχε κάνει ο Κις, με τον Σέντες να βρίσκει και αυτός δίχτυα για τους Μαγυάρους, ενώ ο Ραμίρες είχε σημειώσει το γκολ τις τιμής για τους -βαριά- ηττημένους.
#GetThisChip - Switzerland-Bosnia becomes only the SECOND match in WC HISTORY with 4+ goals scored by substitutes. The only previous case: Hungary 10-1 El Salvador at the 1982 WC, with 5 substitute goals (hat-trick by László Kiss plus Szentes and Ramírez Zapata).— MisterChip (English) (@MisterChiping) June 18, 2026
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