Ελβετία - Βοσνία 4-1: Ο απίθανος απολογισμός των αλλαγών
Έχουμε δει επιδραστικές αλλαγές ποδοσφαιριστών σε αγώνες, ωστόσο αυτό που έγινε στο 4-1 της Ελβετίας με τη Βοσνία είναι πραγματικά πρωτόγνωρο... Με το ματς στο 0-0, ο Μουράτ Γιακίν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο Μανζάμπι και Βάργκας, οι οποίοι τον δικαίωσαν άμεσα.
Με ποιον τρόπο; Με τον πρώτο να έχει δύο γκολ και τον δεύτερο ένα γκολ, μία ασίστ και ένα πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Τζάκα! Το δε τέρμα της τιμής από πλευράς ηττημένων ήρθε από τον Μάχμιτς, δύο λεπτά αφότου πέρασε κι αυτός στο ματς ως αλλαγή...
Αναλυτικά:
- Μανζάμπι: Δύο γκολ
- Βάργκας: Ένα γκολ, μία ασίστ, ένα κερδισμένο πέναλτι
- Μάχμιτς: Ένα γκολ
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