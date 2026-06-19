Η Ελβετία επικράτησε 4-1 της Βοσνίας σε ένα ματς που ήταν στο 0-0 μέχρι το 70', με τις αλλαγές να παίζουν καθοριστικό ρόλο.

Έχουμε δει επιδραστικές αλλαγές ποδοσφαιριστών σε αγώνες, ωστόσο αυτό που έγινε στο 4-1 της Ελβετίας με τη Βοσνία είναι πραγματικά πρωτόγνωρο... Με το ματς στο 0-0, ο Μουράτ Γιακίν πέρασε στον αγωνιστικό χώρο Μανζάμπι και Βάργκας, οι οποίοι τον δικαίωσαν άμεσα.

Με ποιον τρόπο; Με τον πρώτο να έχει δύο γκολ και τον δεύτερο ένα γκολ, μία ασίστ και ένα πέναλτι, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Τζάκα! Το δε τέρμα της τιμής από πλευράς ηττημένων ήρθε από τον Μάχμιτς, δύο λεπτά αφότου πέρασε κι αυτός στο ματς ως αλλαγή...

Αναλυτικά: