Ελβετία - Βοσνία 4-1: Τα highlights του αγώνα
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Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-1 της Ελβετίας ενάντια στη Βοσνία.
Σε ένα ματς που μπήκε στο τελευταίο 20λεπτο στο 0-0, η Ελβετία καθάρισε με 4-1 τη Βοσνία, με τέσσερα από τα πέντε γκολ να σημειώνονται από ποδοσφαιριστές που μπήκαν αλλαγή στην τελική ευθεία!
Τα highlights του αγώνα
@Photo credits: Associated Press
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