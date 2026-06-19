Δείτε γκολ και φάσεις από το 4-1 της Ελβετίας ενάντια στη Βοσνία.

Σε ένα ματς που μπήκε στο τελευταίο 20λεπτο στο 0-0, η Ελβετία καθάρισε με 4-1 τη Βοσνία, με τέσσερα από τα πέντε γκολ να σημειώνονται από ποδοσφαιριστές που μπήκαν αλλαγή στην τελική ευθεία!