Η Ελβετία άνοιξε το σκορ στο 74ο λεπτό του αγώνα με την Βοσνία, χάρη σε υπέροχο σε εκτέλεση γκολ του Μανζάμπι.

Η Ελβετία βρήκε τη λύση και πήρε προβάδισμα στο δεύτερο μέρος του αγώνα με την Βοσνία και Ερζεγοβίνη για τη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Στο 74ο λεπτό από απομάκρυνση της μπάλας ο Μανζάμπι με άπιαστο βολέ τίναξε τα δίχτυα του Βάσιλι για το 1-0. Ο Ελβετός φορ είχε περάσει ως αλλαγή τρία λεπτά νωρίτερα, στο 71', αντί του Εντόι και... έκοψε τον Γόρδιο Δεσμό.