Η οικογένεια Μέσι ζητά σεβασμό για την κατάσταση υγείας του Χόρχε Μέσι και καταγγέλλει ανεύθυνες φήμες και εικασίες.

Ο Χόρχε Μέσι, πατέρας του Λιονέλ Μέσι, βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω προβλήματος υγείας, με την οικογένεια να ενημερώνει ότι η κατάστασή του παρουσιάζει θετική εξέλιξη. Μετά τη διάδοση σειράς δημοσιευμάτων και ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που προκάλεσαν αναστάτωση στο στενό περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, η οικογένεια του Μέσι εξέδωσε ανακοίνωση, ζητώντας υπευθυνότητα και σεβασμό απέναντι σε ένα αυστηρά ιδιωτικό ζήτημα.

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μέσι αναφέρει: «Η οικογένεια Μέσι ενημερώνει ότι ο Χόρχε αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, αναρρώνει και η κατάστασή του εξελίσσεται θετικά, σύμφωνα με τα δεδομένα της περίπτωσής του.

Με αφορμή τις αναφορές, τις φήμες και τις εικασίες που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ώρες, η οικογένεια εκφράζει τη βαθιά της απογοήτευση για την έλλειψη ευαισθησίας, σεβασμού και υπευθυνότητας με την οποία ορισμένοι αντιμετώπισαν ένα αυστηρά προσωπικό οικογενειακό θέμα.

Η οικογένεια διευκρινίζει ότι μόνο οι πιο κοντινοί άνθρωποι του Χόρχε έχουν πραγματική και έγκυρη ενημέρωση για την κατάσταση της υγείας του. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε άλλη εκδοχή, δήλωση ή πληροφορία που δεν προέρχεται από την ίδια την οικογένεια και τα επίσημα κανάλια της δεν πρέπει να θεωρείται αξιόπιστη. Σε τέτοιες στιγμές απαιτούνται υπευθυνότητα, σύνεση και ανθρωπιά. Η υγεία ενός ανθρώπου και η ηρεμία των δικών του ανθρώπων δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο ανεξέλεγκτων εικασιών ή ανεύθυνης δημοσιογραφικής εκμετάλλευσης.

Η οικογένεια ευχαριστεί θερμά για τα μηνύματα συμπαράστασης, σεβασμού και ενδιαφέροντος που έχει λάβει και ζητά να διατηρηθούν η ιδιωτικότητα, η εμπιστευτικότητα και η προσωπική ζωή του Χόρχε και ολόκληρης της οικογένειας κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας. Οποιαδήποτε σημαντική εξέλιξη θα γνωστοποιηθεί εγκαίρως από την οικογένεια μέσω των κατάλληλων καναλιών. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση».