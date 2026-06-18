Οι εκπλήξεις δεν άργησαν να έρθουν στο Μουντιάλ με «πρωτάρηδες» να βάζουν δύσκολα στα μεγαθήρια του ομίλου τους.

Με μεγάλες εκπλήξεις συνεχίζεται η δράση στα γήπεδα της Βορείας Αμερικής, με τις «πρωτάρηδες» να φέρνουν... τα πάνω κάτω στο Μουντιάλ 2026.



Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πλέον στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Φέτος είναι μάλιστα η πρώτη με 48 ομάδες, με πολλές από αυτές να κάνουν «σεφτέ» και φασαρία και άλλες να επιστρέφουν μετά από χρόνια.

Φυσικά Μουντιάλ χωρίς εκπλήξεις δεν γίνεται και κάποιες χώρες στην παρθενική τους παρουσία έκαναν αίσθηση στην πρεμιέρα τους. Όπως για παράδειγμα το Κουρασάο που βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα κόντρα στη Γερμανία, παρόλο που γνώρισε την ήττα με 7-1. Ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη είναι η ισοπαλία της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι. Η Ρόχα δεν κατάφερε να φύγει με το τρίποντο και η σταχτοπούτα έζησε στιγμές δόξας στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής. Αξίζει να αναφέρουμε πως δίχτυα βρήκε και η Ιορδανία στο πρώτο της ματς κόντρα στην Αυστρία (3-1), όπως και το Ουζμπεκιστάν κόντρα στην Κολομβία (3-1).

Δείτε όλα όσα έκαναν στο γήπεδο: