Διαθέσιμος για τον Καναδά θα είναι ο Αλφόνσο Ντέιβις, όπως αποκάλυψε στη συνέντευξη Τύπου ο Τζέσι Μαρς.

Στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ 2026 ο Καναδάς αναδείχθηκε ισόπαλος με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη (1-1) και πλέον στρέφει το βλέμμα του στην επόμενη αποστόλη του απέναντι στο Κατάρ (18/6, 1:00, Live από το Gazzetta). Σε αυτό το ματς όμως θα έχει στη διάθεση του επιτέλους τον Αλφόνσο Ντέιβις!

Πιο συγκεκριμένα αρχηγός του Καναδά, θα είναι διαθέσιμος για τον δεύτερο αγώνα της εθνικής του ομάδας στο Παγκόσμιο Κύπελλο απέναντι στο Κατάρ την Πέμπτη.

«Ο Ντέιβις προπονείται αυτή την εβδομάδα. Δείχνει εξαιρετικά καλά. Το μόνο που μένει είναι να αξιολογήσουμε πώς μπορεί να βοηθήσει καλύτερα ανάλογα με τις συνθήκες του αγώνα. Είναι έτοιμος και θα είναι διαθέσιμο», δήλωσε ο προπονητης της εθνικής, σε συνέντευξη Τύπου.

Να θυμίσουμε πως είναι απών από τα γήπεδα από τις 6 Μαΐου, όταν και τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιτελικού του Champions League, όπου η Μπάγερν αντιμετόπιζε την Παρί. Η απουσία του αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης με τον 25χρονο μπακ έχει ταλαιπωρηθεί από αλλεπάλληλους τραυματισμούς τα τελευταία δύο χρόνια έχοντας χάσει αρκετά παιχνίδια. Τη σεζόν που μας πέρασε βρήκε το δρόμο για τα δίχτυα μια φορα και μοίρασε πέντε ασίστ σε 23 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την ομάδα του Κομπανί.