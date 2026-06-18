Η κακή εμφάνιση του Κριστιάνο Ρονάλντο κόντρα στη Λ.Δ. του Κονγκό (1-1), έχει τραβήξει δικαίως την προσοχή του κόσμου.

Με το... αριστερό ξεκίνησε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο η Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού έμεινε στο 1-1 με τη Λ.Δ. του Κονγκό το βράδυ της Τετάρτης (17/6), μη μπορώντας να δικαιολογήσει τον τίτλο του φαβορί της αναμέτρησης.

Οι Ίβηρες απογοήτευσαν με την εμφάνισή τους απέναντι στην ομάδα του MVP Μουτουσαμί του Ατρομήτου, αλλά και του πρώην στράικερ του Ολυμπιακού, Σεντρίκ Μπακαμπού. Φυσικά, όλα τα βλέμματα έπεσαν πάνω στον 41χρονο σταρ της Αλ Νασρ, που ναι μεν κατέγραψε ακόμη ένα ρεκόρ, αγωνιζόμενος σε 6ο Μουντιάλ, ωστόσο απογοήτευσε με την παρουσία του στο χορτάρι.

Ο CR7 έφτασε πλέον τα 10 διαδοχικά παιχνίδια μεγάλων διοργανώσεων (Μουντιάλ, Euro) δίχως να έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα, έχοντας 33 τελικές, εκ των οποίων οι 11 στον στόχο. Αν κοιτάξει κανείς όμως τα νούμερά του πιο... διεξοδικά, θα παρατηρήσει πως ο αρχηγός της Πορτογαλίας ήταν όχι απλώς σκιά του εαυτού του, αλλά οριακά και αρνητικός πρωταγωνιστής.

Στα 90 λεπτά που αγωνίστηκε, ο Κριστιάνο είχε 25 επαφές με την μπάλα (οι λιγότερες ever από τον Πορτογάλο σε Μουντιάλ), ενώ πραγματοποίησε συνολικά 21 πάσες. Οι 19 εξ' αυτών ήταν επιτυχημένες (90%), όμως οι 17 είχαν παραλήπτη προς τα... πίσω! Κέρδισε 2 από τις 3 εναέριες μονομαχίες που έδωσε, όμως έχασε και 3 φορές την κατοχή της μπάλας. Και μπορεί να είχε τις ευκαιρίες του (2), όμως καμία από αυτές δεν βρήκε στόχο.

Δεν πραγματοποίησε κάποια ντρίμπλα ή πάσα «κλειδί» και φυσικά δεν είχε γκολ ή ασίστ, σε μια εμφάνιση που θα μνημονεύεται αλλά με την αρνητική έννοια.