Ουζμπεκιστάν - Κολομβία: Το πρώτο γκολ των Ουζμπέκων σε Μουντιάλ

Γιάννης Πολιάς
Ουζμπεκιστάν - Κολομβία: Το πρώτο γκολ των Ουζμπέκων σε Μουντιάλ
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Ο Φαϊζουλάεφ πέτυχε το πρώτο γκολ του Ουζμπεκιστάν σε Μουντιάλ με τρόπο τουλάχιστον ιδιαίτερο.

Στο πρώτο του ματς σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ουζμπεκιστάν πέτυχε και το πρώτο του γκολ στον θεσμό. Με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα στο ματς με την Κολομβία, ο Σομουρόντοφ έπιασε το σουτ με τη μία και είδε τον Βάργκας να αποκρούει ασταθώς, με την μπάλα να χτυπά στο δοκάρι και να καταλήγει συστημένη στον Φαϊζουλάεφ, που έκανε το 1-1 εξ επαφής! Η χαρά των Ουζμπέκων πάντως δεν κράτησε πολύ, καθώς στο 65' ο Ντίας έκανε το 2-1 για τους Καφετέρος...

@Photo credits: Associated Press

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