Γκάνα-Παναμάς: Cooling break με βροχή και γιούχα από τους οπαδούς
Με πρόσχημα τις υψηλές θερμοκρασίες που δύνανται να επικρατήσουν στις περιοχές που φιλοξενούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA αποφάσισε να εισάγει από δύο cooling breaks (hydration breaks συγκεκριμένα) σε κάθε αγώνα του θεσμού, ακόμα και αν οι συνθήκες δεν το απαιτούν.
Τρανό παράδειγμα, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Γκάνα και Παναμά, που παρότι διεξήχθη υπό βροχή στο Τορόντο, περιλάμβανε κανονικά δύο διακοπές προκειμένου να... δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους οπαδούς, που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους αποδοκιμάζοντας...
Its 19 degrees and p*ssing down in Toronto and there is of course a hydration break between Ghana and Panama.. 🙄😂— Proper Football (@ProperFootball8) June 17, 2026
It was greeted by boos from the fans, sarcasm from the commentators and I think even some of the players were waiting to get on with the game.
Games gone mad! 👎🏻… pic.twitter.com/i8Fo1Fu8td
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