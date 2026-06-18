Παρότι διεξήχθη υπό βροχή, το ματς Γκάνας και Παναμά είχε cooling breaks, κάτι που δεν άρεσε και τόσο στον κόσμο.

Με πρόσχημα τις υψηλές θερμοκρασίες που δύνανται να επικρατήσουν στις περιοχές που φιλοξενούν αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η FIFA αποφάσισε να εισάγει από δύο cooling breaks (hydration breaks συγκεκριμένα) σε κάθε αγώνα του θεσμού, ακόμα και αν οι συνθήκες δεν το απαιτούν.

Τρανό παράδειγμα, η αναμέτρηση ανάμεσα σε Γκάνα και Παναμά, που παρότι διεξήχθη υπό βροχή στο Τορόντο, περιλάμβανε κανονικά δύο διακοπές προκειμένου να... δροσιστούν οι ποδοσφαιριστές. Κάτι που δεν άρεσε ιδιαίτερα στους οπαδούς, που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους αποδοκιμάζοντας...