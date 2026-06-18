Ο Γίρενκι λύτρωσε την Γκάνα και σόκαρε τον Παναμά στο 90+5 δίνοντας μια τεράστια νίκη (1-0) στην πατρίδα του. Δείτε τα highlights του ματς.

Ο Γίρενκι έστειλε την Γκάνα στα... ουράνια και τον Παναμά στα... τάρταρα! Με προβολή προ κενής εστίας στο 90+5 έκανε το 1-0 για τους Αφρικανούς και τους έδωσε μια κομβική νίκη στον δεύτερο αγώνα του 12ου ομίλου. Νωρίτερα, η Αγγλία επικράτησε της Κροατίας 4-2. Έτσι, στον τελευταίο όμιλο του Μουντιάλ 2026 η Γκάνα και τα Τρία Λιοντάρια έχουν από τρεις βαθμούς, ενώ ο Παναμάς και η... παρέα του Μόντριτς έμειναν χωρίς βαθμό μετά το πέρας της πρώτης αγωνιστικής.

Δείτε τα highlights: