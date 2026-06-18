Μουντιάλ 2026: Παναμέζος οπαδός χόρεψε παρέα με Γκανέζους (vid)
Το ποδόσφαιρο ενώνει! Ένα υπέροχο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Καναδά, όπου Γκάνα και Παναμάς αγωνίζονται στο Τορόντο για τη «μουντιαλική» τους πρεμιέρα στον 12ο όμιλο.
Οπαδοί της αφρικανικής χώρας έγιναν ένα... κουβάρι με έναν Παναμέζο, ο οποίος χόρεψε ξέφρενα μαζί τους, δείχνοντας πως στο ποδόσφαιρο υπάρχει αντιπαλότητα μόνο για ενενήντα λεπτά μέσα στο χορτάρι.
Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Κροατία και την Αγγλία. Νωρίτερα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία, τα Τρία Λιοντάρια κέρδισαν με 4-2 την ομάδα του Μόντριτς.
Panama fan dancing with the Ghanaian supporters in Toronto! 🇬🇭🇵🇦— RTN (@RTNToronto) June 17, 2026
Only the World Cup can bring people together ❤️🇨🇦 pic.twitter.com/eJBbLux56F
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