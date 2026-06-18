Οπαδοί της Γκάνας το... έριξαν στο χορό και είχαν για παρέα έναν Παναμέζο υποστηρικτή.

Το ποδόσφαιρο ενώνει! Ένα υπέροχο σκηνικό εκτυλίχθηκε στον Καναδά, όπου Γκάνα και Παναμάς αγωνίζονται στο Τορόντο για τη «μουντιαλική» τους πρεμιέρα στον 12ο όμιλο.

Οπαδοί της αφρικανικής χώρας έγιναν ένα... κουβάρι με έναν Παναμέζο, ο οποίος χόρεψε ξέφρενα μαζί τους, δείχνοντας πως στο ποδόσφαιρο υπάρχει αντιπαλότητα μόνο για ενενήντα λεπτά μέσα στο χορτάρι.

Υπενθυμίζουμε πως οι δύο ομάδες βρίσκονται στον ίδιο όμιλο με την Κροατία και την Αγγλία. Νωρίτερα, στο παιχνίδι που άνοιξε την αυλαία, τα Τρία Λιοντάρια κέρδισαν με 4-2 την ομάδα του Μόντριτς.