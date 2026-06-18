Κολομβία και Ουζμπεκιστάν διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Αζτέκα (18/06, 05:00) και οι οπαδοί της χώρας του Κολόμβου έδωσαν παλμό στο Μεξικό από νωρίς.

Δεν... κρατιούνται για τη σέντρα οι Κολομβιανοί! Η Κολομβία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν στο Αζτέκα, στην πρεμιέρα των δύο χωρών στο Μουντιάλ 2026.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον 11ο όμιλο μαζί με τις Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) στο εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου.

Λίγες ώρες πριν το πρώτο σφύριγμα, οπαδοί της χώρας της Νότιας Αμερικής μπήκαν στον ρυθμό της αναμέτρησης, αδημονώντας για το πρώτο ματς της πατρίδας τους στο μεγαλύτερο γεγονός του λαοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη.