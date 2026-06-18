Μουντιάλ 2026: Από νωρίς στο Αζτέκα οι Κολομβιανοί (vid)
Δεν... κρατιούνται για τη σέντρα οι Κολομβιανοί! Η Κολομβία αντιμετωπίζει το Ουζμπεκιστάν στο Αζτέκα, στην πρεμιέρα των δύο χωρών στο Μουντιάλ 2026.
Οι δύο ομάδες βρίσκονται στον 11ο όμιλο μαζί με τις Πορτογαλία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, οι οποίες μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) στο εναρκτήριο παιχνίδι του ομίλου.
Λίγες ώρες πριν το πρώτο σφύριγμα, οπαδοί της χώρας της Νότιας Αμερικής μπήκαν στον ρυθμό της αναμέτρησης, αδημονώντας για το πρώτο ματς της πατρίδας τους στο μεγαλύτερο γεγονός του λαοφιλέστερου αθλήματος στον πλανήτη.
La hinchada colombiana ya se dirige al histórico estadio Azteca para acompañar a la Selección Colombia en su esperado debut mundialista.— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) June 17, 2026
Este miércoles 17 de junio, la tricolor se enfrenta a Selección de Uzbekistán por la primera fecha del Grupo K del Mundial 2026.
El partido… pic.twitter.com/udGJ3ourrr
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