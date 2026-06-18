Αγγλία - Κροατία: Ο Μπέλιγχαμ έβαλε ξανά μπροστά τα Τρία Λιοντάρια (vid)
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Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ με ωραίο σουτ έκανε το 3-2 για την Αγγλία με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου.
Ξανά μπροστά η Αγγλία! Ο Μπέλιγχαμ με δυνατό σουτ νίκησε τον Λιβάκοβιτς και έκανε το 3-2 για τα Τρία Λιοντάρια κόντρα στην Κροατία.
Μετά την πάσα του Άντερσον, ο παίκτης της Ρεάλ με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφού πρώτα βρήκε στο κάθετο δοκάρι. Έτσι στο 47ο λεπτό έβαλε ξανά τη χώρα του, οδηγό του ματς.
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