Η Κροατία κατάφερε να ισοφαρίσει στο 36' με τον Μπατούρινα με εξαιρετικό σουτ να νικάει τον Πίκφορντ κάνοντας το 1-1.

Πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο της Αγγλίας με την Κροατία οι Κροάτες κατάφεραν να ισοφαρίσουν. Συγκεκριμένα στο 36' μετά από ωραία προσπάθεια των τυπικά φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε στον Μπατούρινα που με εξαιρετικό σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Πίκφορντ κάνοντας έτσι το 1-1.