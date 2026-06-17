Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ιστορία με την έκτη συμμετοχή του σε Μουντιάλ και νέο ρεκόρ ηλικίας, αλλά συμπλήρωσε 10 διαδοχικά ματς χωρίς γκολ σε μεγάλες διοργανώσεις.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πρόσθεσε ακόμη δύο σπουδαία επιτεύγματα στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Λ.Δ. Κονγκό. Ο αρχηγός των Ιβηρων έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής, μαζί με τον Λιονέλ Μέσι, που αγωνίζεται σε έξι διαφορετικές τελικές φάσεις Παγκοσμίου Κυπέλλου, ενώ σε ηλικία 41 ετών και 132 ημερών κατέρριψε το ρεκόρ του γηραιότερου μη γκολκίπερ που αρχίζει βασικός σε αγώνα Μουντιάλ.

Ωστόσο, η ιστορική βραδιά συνοδεύτηκε και από ορισμένα στατιστικά που αποτυπώνουν τη δύσκολη σχέση του με το γκολ στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις. Απέναντι στη Λ.Δ. του Κονγκό είχε μόλις 25 επαφές με την μπάλα, τη χαμηλότερη επίδοσή του σε αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου ή Euro στον οποίο αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο.

Παράλληλα, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έφτασε τα 10 διαδοχικά παιχνίδια σε Μουντιάλ και Euro χωρίς να σκοράρει. Στο διάστημα αυτό έχει επιχειρήσει 33 τελικές προσπάθειες, εκ των οποίων οι 11 βρήκαν στόχο, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει δίχτυα.

Έτσι, ο Ρονάλντο εξακολουθεί να σπάει ιστορικά ρεκόρ και να διευρύνει την κληρονομιά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, όμως η αποτελεσματικότητά του μπροστά από την εστία δεν θυμίζει πλέον τα δεδομένα που ο ίδιος δημιούργησε κατά τη διάρκεια της καριέρας του.