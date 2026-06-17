Με πέναλτι που αρχικά έχασε, αλλά μετά επανέλαβε γιατί παίκτης της Κροατίας είχε μπει πιο νωρίς μέσα, ο Κέιν έκανε στο 12' το 1-0 για την Αγγλία.

Ιδανικό ήταν το ξεκίνημα της Αγγλίας στο ματς με την Κροατία. Οι Άγγλοι κέρδισαν στο 10' πέναλτι σε ανατροπή του Μαντουέκε από τον Μόντριτς. Την εσχάτη των ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Κέιν, με τον Λιβάκοβιτς να τον νικάει.

Ωστόσο ο Τουρπέν μετά από εντολή του VAR αποφάσισε επανάληψη γιατί ο Κροάτης τερματοφύλακας δεν πατούσε στην γραμμή κατά την εκτέλεση;. Ο αρχισκόρερ της Μπάγερν δεν γινόταν να αστοχήσει σε δεύτερο συνεχόμενο και έτσι στο 12' έκανε το 1-0 για την Αγγλία.