Πορτογαλία - Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό: Στα μάτριξ του γηπέδου ο Ντιόγο Ζότα και καθολικό χειροκρότημα
Ένας χρόνος πλησιάζει από τον άδικο χαμό του Ντιόγο Ζότα, ο οποίος έχασε τη ζωή του σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στην Ισπανία μαζί με τον αδερφό του τον περασμένο Ιούλιο. Κανείς ωστόσο δεν τον έχει ξεχάσει στην Πορτογαλία, η οποία απέτισε φόρο τιμής στη μνήμη του στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
Συγκεκριμένα μια φωτογραφία του επιθετικού της Λίβερπουλ εμφανίστηκε στα μάτριξ του γηπέδου πριν από τη σέντρα του αγώνα, με τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο να χαρίζει ένα καθολικό χειροκρότημα.
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