Πορτογαλία - Λ.Δ Κονγκό: Βασικός ο Μουτουσαμί, στον πάγκο Μπατουμπινσικά - Κακουτά
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Πορτογαλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις Λεοπαρδάλεις να έχουν έντονο ελληνικό χρώμα στην αποστολή.
Συγκεκριμένα ο μέσος του Ατρομήτου, Σάμουελ Μουτουσαμί, πήρε φανέλα βασικού για τους Αφρικανούς, ενώ στον πάγκο θα βρεθεί το δίδυμο της ΑΕΛ Novibet, Μπατουμπινσικά - Κακουτά.
Από την πλευρά τους, οι Ίβηρες παρατάχθηκαν με όλα τα όπλα στη διάθεσή τους, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεχωρίζει στην αιχμή του δόρατος.
Πορτογαλία: Ντιόγο Κόστα, Νούνο Μέντες, Βέιγκα, Αραούχο, Κανσέλο, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια, Νέτο, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρονάλντο
Λ.Δ. του Κονγκό: Εμπασί-Ενζαού, Ουάν-Μπισάκα, Εμπεμπά, Τουανζέμπε, Καπουαντί, Μαζουακού, Μπυκαού, Μουτουσαμί, Καγιεμπέ, Μπακαμπού, Γουισά
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