Ελληνικό χρώμα στο ματς της Πορτογαλίας κόντρα στη Λ.Δ του Κονγκό, με τον Μουτουσαμί του Ατρομήτου να ξεκινάει στο αρχικό σχήμα και το δίδυμο της ΑΕΛ Novibet να μένει στον πάγκο.

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες της Πορτογαλίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, με τις Λεοπαρδάλεις να έχουν έντονο ελληνικό χρώμα στην αποστολή.

Συγκεκριμένα ο μέσος του Ατρομήτου, Σάμουελ Μουτουσαμί, πήρε φανέλα βασικού για τους Αφρικανούς, ενώ στον πάγκο θα βρεθεί το δίδυμο της ΑΕΛ Novibet, Μπατουμπινσικά - Κακουτά.

Από την πλευρά τους, οι Ίβηρες παρατάχθηκαν με όλα τα όπλα στη διάθεσή τους, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να ξεχωρίζει στην αιχμή του δόρατος.

Πορτογαλία: Ντιόγο Κόστα, Νούνο Μέντες, Βέιγκα, Αραούχο, Κανσέλο, Ζοάο Νέβες, Μπρούνο Φερνάντες, Βιτίνια, Νέτο, Μπερνάρντο Σίλβα, Ρονάλντο

Λ.Δ. του Κονγκό: Εμπασί-Ενζαού, Ουάν-Μπισάκα, Εμπεμπά, Τουανζέμπε, Καπουαντί, Μαζουακού, Μπυκαού, Μουτουσαμί, Καγιεμπέ, Μπακαμπού, Γουισά