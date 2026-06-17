Ο αρχηγός της Σενεγάλης, Καλιντού Κουλιμπαλί, «ξέσπασε» κατά της διοργανώτριας αρχής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναφορικά με την απαγόρευση μετακίνησης των Αφρικανών οπαδών.

Ο αρχηγός της Σενεγάλης, Καλιντού Κουλιμπαλί, σε μία αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο «The Athletic», μετά την ήττα της ομάδας του από τη Γαλλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επέκρινε τις απαγορεύσεις μετακίνησης οπαδών που επέβαλε η συνδιοργανώτρια χώρα στους φιλάθλους Ασιατικών και Αφρικανικών χωρών.

Θυμίζουμε πως τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε διακήρυξη που επέβαλε μερικές ταξιδιωτικές απαγορεύσεις στους κατοίκους της Σενεγάλης, αλλά και άλλων χωρών που προκρίθηκαν στο Μουντιάλ του 2026, όπως η Ακτή Ελεφαντοστού, το Ιράν και η Αϊτή.

Η διακήρυξη ανέστειλε την είσοδο στις ΗΠΑ για μετανάστες και μη μετανάστες, συμπεριλαμβανομένης της κατηγορίας επισκεπτών για επιχειρήσεις και τουρισμό, η τελευταία εκ των οποίων απαιτείται για την παρακολούθηση του τουρνουά.

Όπως και με προηγούμενα εκτελεστικά διατάγματα που υπέγραψε ο ισχυρός άνδρας των ΗΠΑ, οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις περιελάμβαναν εξαιρέσεις για αθλητές, προσωπικό υποστήριξης και άμεσους συγγενείς αυτών που θα αγωνίζονταν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά όχι για τους απλούς υποστηρικτές των χωρών.

«Η ομοσπονδία έκανε τη δουλειά για εμάς ώστε να έχουμε μαζί μας τους γονείς ή την στενή μας οικογένεια. Αλλά είναι αλήθεια ότι ορισμένοι οπαδοί δεν μπόρεσαν να πετάξουν στην Αμερική. Νομίζω ότι κάθε ομάδα μπορεί να έχει τους ανθρώπους της, οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί οι άνθρωποι από την Αφρική δεν μπορούν να έχουν τους ανθρώπους τους».

«Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική ή κάτι τέτοιο. Θέλω απλώς να μιλήσω για ποδόσφαιρο, να το απολαύσω και νομίζω ότι το ποδόσφαιρο είναι για όλους. Θέλω απλώς να πω αυτό και ελπίζω ότι η κατάσταση θα είναι εντάξει, αλλά για μένα το πιο σημαντικό είναι ότι πρέπει να παίξουμε για τον κόσμο μας».