Μουντιάλ 2026: Ο Ντεμπελέ και ο ρόλος του στην Eθνική Γαλλίας
Στην πρεμιέρα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 η Γαλλία αναμετρήθηκε με την Σενεγάλη, με την ομάδα του Ντινιτέ Ντεσάν να επικρατεί με 3-1, χάρη στα δυο γκολ του Κιλιάν Μπαπέ και τη μαγική εμφάνιση του Μάικλ Oλισε που αναδείχθηκε και ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα.
Την επιθετική τριάδα των «μπλε» συμπλήρωσε ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος λειτούργησε σαν δεύτερος επιθετικός, πίσω από τον σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης. Η αλήθεια όμως είναι ότι ο κάτοχος της χρυσής μπάλας απογοήτευσε τους φίλαθλους των «πετεινών», σημειώνοντας μια αρκετά μέτρια εμφάνιση, όσον αφορά τουλάχιστον το επιθετικό κομμάτι.
Πιο συγκεκριμένα, η χθεσινή αναμέτρηση ήταν η τρανή απόδειξη πως το στυλ παιχνιδιού του Ντεσαν δεν ταιριάζει στον εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν και με δύο δύσκολα παιχνίδια μπροστά του, με Νορβηγία και Ιράκ, θα πρέπει να καταβάλλει τεράστια προσπάθεια για να αποδείξει πως μπορεί να προσαρμόζεται σε αυτά που ζητάει ο προπονητής του.
Ousmane Dembélé est encore apparu en difficulté avec les Bleus pour l'entrée en lice face au Sénégal. Simple accident ou vrai problème ? 🤔 pic.twitter.com/ODS0jKF5hv— Foot01 (@Foot01_com) June 17, 2026
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