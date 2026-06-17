Ο αρχηγός της Αλγερίας, Άισα Μαντί, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Λιονέλ Μέσι, μετά το χατ τρικ που πέτυχε ο Αργεντίνος κόντρα στην ομάδα του.

Η Αργεντινή τέθηκε αντιμέτωπη με την Αλγερία, στο πλαίσιο του εναρκτήριου αγώνα της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και επικράτησε με 3-0, χάρη στο one man show του Λιονέλ Μέσι που σημείωσε χατ-τρικ.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο αρχηγός της αφρικανικής χώρας, Άισα Μαντί, σχολίασε την ήττα της ομάδας του, τονίζοντας πως αυτή προήλθε κυρίως από την εξαιρετική εμφάνιση του σουπέρ σταρ της Αλμπισελέστε, ο οποίος με τα τρία τέρματα που πέτυχε έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Παγκoσμίου Κυπέλλου, ισοφαρίζοντας τις επιδόσεις του Μίροσλαβ Κλόζε (16 γκολ).

«Η διαφορά τους με έμας ήταν ότι εκείνοι έχουν έναν παίκτη που είναι «αδίστακτος» μπροστά από την εστία. Σχεδόν κάθε ευκαιρία για γκολ που έχει καταλήγει στα δίχτυα. Είναι ίσως ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών».

«Η αποτελεσματικότητά του είναι απίστευτη και το ξέραμε αυτό. Προσπαθήσαμε να τον εξουδετερώσουμε, αλλά δεν τα καταφέραμε, ήταν απλώς πολύ καλός για εμάς», σημείωσε ο κεντρικός αμυντικός των «Φοινίκων».