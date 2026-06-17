Μουντιάλ 2026: Απορρίφθηκε η έφεση του Παρτέι, δεν παίζει στην πρεμιέρα της Γκάνας!
Χωρίς τον Τόμας Παρτέι θα κάνει πρεμιέρα στο φετινό Μουντιάλ η Γκάνα, που τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/6, 02:00, Live από το Gazzetta) αντιμετωπίζει τον Παναμά στο Toronto Staidum.
Οι Αρχές του Καναδά απέρριψαν την κάρτα βίζα του 32χρονου μέσου, με αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί η είσοδος στη χώρα, όπως είχε συμβεί και με τον Σομαλό διαιτητή, Ομάρ Αρτάν (στις ΗΠΑ).
Όπως αναφέρει το Athletic, που άλλωστε πρώτο είχε αναδείξει το θέμα για τον χαφ της Βιγιαρεάλ, ο ίδιος είχε δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησης (σσ για κάρτα βίζα) πως δεν έχει κατηγορηθεί για κάτι σε καμία άλλη χώρα, πράγμα ψευδές, αφού τον Ιούνιο του 2025 κατηγορήθηκε για πέντε κατηγορίες βιασμού και μία κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης από την Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως του έχει επιτραπεί η είσοδος στις ΗΠΑ, όπου προπονείται κανονικά και θα είναι διαθέσιμος για τα άλλα δυο ματς της πατρίδας του, με Αγγλία (23/6) και Κροατία (28/6).
An appeal to overturn Thomas Partey’s ban from entering Canada has been dismissed and he will play no part in Ghana’s 2026 World Cup opener on Wednesday.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 16, 2026
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