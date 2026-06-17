Ο Ρομάνο Σμιντ άνοιξε το σκορ για την Αυστρία ενάντια στην Ιορδανία με γκολ στο 20ο λεπτό.

Μόλις 20 λεπτά χρειάστηκαν για την Αυστρία για να ανοίξει το σκορ κόντρα στην Ιορδανία στον αγώνα για τη πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ίσως και κόντρα στην ροή του αγώνα, καθώς μέχρι τότε οι Ασιάτες είχαν τις καλύτερες ευκαιρίες, ο Ρομανό Σμίντ στο 20ο λεπτό του παιχνιδιού έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με ένα ωραίο πλασέ στα όρια της μικρής περιοχής.