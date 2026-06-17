Οι Έρλινγκ Χάαλαντ, Αλεξάντερ Σόρλοθ και Κρίστιαν Θόρστβεντ έπαιξαν μαζί για τη Νορβηγία ενάντια στο Ιράκ, όπως οι πατεράδες τους στο Μουντιάλ του 1994.

Μπορεί να δυσκολεύτηκε περισσότερο απ' ό,τι μαρτυρά το τελικό σκορ, εντούτοις η Νορβηγία επέστρεψε δυναμικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, επικρατώντας 4-1 του Ιράκ. Αυτή είναι η πρώτη παρουσία των Σκανδιναβών στον θεσμό μετά το 1998, ενώ στην αναμέτρηση του Φόξμπορο, καταγράφηκε και μία απίθανη ομοιότητα με το τουρνουά του 1994 στις ΗΠΑ.

Τι ακριβώς είχε γίνει τότε; Είχαν συνυπάρξει στην εθνική ομάδα της Νορβηγίας οι Γκόραν Σόρλοθ, Άλφι Χάαλαντ και Έρικ Θόρστβεντ, οι οποίοι είδαν τους γιους τους, Αλεξάντερ, Έρλινγκ και Κρίστιαν να παίζουν μαζί στο ματς με το Ιράκ! Όπως αναφέρει ο MisterChip, οι Νορβηγοί έγιναν έτσι η πρώτη ομάδα για την οποία αγωνίζονται τρεις γιοι πρώην μουντιαλικών ποδοσφαιριστών, με το στατιστικό να είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.