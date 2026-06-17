Ιράκ - Νορβηγία: Η ισοφάριση και το λάθος για το δεύτερο γκολ Χάαλαντ
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Ο Χουσεΐν ισοφάρισε για το Ιράκ στο 39', όμως τέσσερα λεπτά αργότερα ο Χάαλαντ σκόραρε ξανά για τη Νορβηγία χάρη σε λάθος του τερματοφύλακα.
Μία εξαιρετική κεφαλιά του Χουσεΐν στο 39' έφερε το ματς στα ίσα για το Ιράκ, όμως η χαρά κράτησε για λίγο και συγκεκριμένα μόλις τέσσερα λεπτά. Κι αυτό γιατί στο 43' ο Χασάν υπέπεσε σε ολέθριο λάθος, με τον Χάαλαντ να τον πιέζει και να σκοράρει ξανά, για το 2-1 της Νορβηγίας...
@Photo credits: Associated Press
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