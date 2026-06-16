Γαλλία - Σενεγάλη: Το πέναλτι που ζήτησε ο Μπαπέ, διαφώνησαν ρέφερι και VAR (vid)
Φάση που σήκωσε κουβέντα ακόμη και μεταξύ της διαιτητικής ομάδας στο Γαλλία - Σενεγάλη! Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κιλιάν Μπαπέ ζήτησε πέναλτι μετά από ένα μαρκάρισμα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής δεν συγκινήθηκε κι έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Σαουδάραβας συνάδελφός του στο VAR ωστόσο είχε διαφορετική γνώμη και τον κάλεσε να ελέγξει τη φάση στο μόνιτορ για πέναλτι πάνω στον επιθετικό της Ρεάλ. Παρά τον δεύτερο έλεγχο ωστόσο, ο ρέφερι ενέμεινε στην απόφασή του, δεν καταλόγισε παράβαση κι έδωσε συνέχεια στην αναμέτρηση.
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