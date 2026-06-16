Η Γαλλία ζήτησε πέναλτι σε μαρκάρισμα εις βάρος του Κιλιάν Μπαπέ κόντρα στη Σενεγάλη, προκαλώντας... διαβουλεύσεις μεταξύ ρέφερι και VAR.

Φάση που σήκωσε κουβέντα ακόμη και μεταξύ της διαιτητικής ομάδας στο Γαλλία - Σενεγάλη! Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Κιλιάν Μπαπέ ζήτησε πέναλτι μετά από ένα μαρκάρισμα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής δεν συγκινήθηκε κι έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι. Ο Σαουδάραβας συνάδελφός του στο VAR ωστόσο είχε διαφορετική γνώμη και τον κάλεσε να ελέγξει τη φάση στο μόνιτορ για πέναλτι πάνω στον επιθετικό της Ρεάλ. Παρά τον δεύτερο έλεγχο ωστόσο, ο ρέφερι ενέμεινε στην απόφασή του, δεν καταλόγισε παράβαση κι έδωσε συνέχεια στην αναμέτρηση.