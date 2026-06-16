Ένας απρόσκλητος επισκέπτης εθεάθη στη βάση της εθνικής Γερμανίας στη Βόρεια Καρολίνα, με τους Γερμανούς διεθνείς να έρχονται αντιμέτωποι με ένα δηλητηριώδες φίδι.

Η Γερμανία μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο μετά την επτάρα που έριξε στο αδύναμο Κουρασάο, με τις προπονήσεις των Πάντσερ να συνεχίζονται στη βάση τους στη Βόρεια Καρολίνα ενόψει της συνέχειας του τουρνουά.

Οι διεθνείς παίκτες μαζί με το προπονητικό επιτελείο της ομάδας ωστόσο δεν είναι οι μοναδικοί που εθεάθησαν στο προπονητικό κέντρο τις τελευταίες ημέρες. Όπως αποκάλυψε άλλωστε ο μέσος της Μπάγερν, Γιόσουα Κίμιχ, οι παίκτες ήρθαν πρόσφατα αντιμέτωποι με ένα δηλητηριώδες φίδι!

Όπως ενημέρωσαν αργότερα τους ποδοσφαιριστές, ο απρόσκλητος επισκέπτης πρόκειται για ένα χαλκοκέφαλο φίδι (Copperhead), το δάγκωμα του οποίου είναι δηλητηριώδες και απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα.

«Είδαμε ένα φίδι χθες, αλλά μας είπαν ότι ήταν δηλητηριώδες. Αν σε δαγκώσει, πρέπει να πας στο νοσοκομείο. Δεν νομίζω ότι θα πεθάνεις, αλλά σίγουρα είναι επικίνδυνο» τόνισε αρχικά ο Κίμιχ, προτού μιλήσει για τον... σεβασμό που τρέφει προς τα ζώα των ΗΠΑ.

«Τα σέβομαι λίγο παραπάνω τα ζώα εδώ. Στη Γερμανία έχω την αίσθηση ότι δεν υπάρχουν τόσα πολλά επικίνδυνα ζώα. Έχω την αίσθηση ότι αν πατήσεις κατά λάθος ένα τέτοιο φίδι, τα πράγματα μπορεί να εξελιχθούν άσχημα. Γι’ αυτό προσπαθούμε να κρατάμε τις αποστάσεις μας από τα ζώα εδώ» κατέληξε.