Συμπλοκή οπαδών Αργεντινής και Αλγερίας στην Τάιμς Σκουέαρ λίγες ώρες πριν τη σέντρα, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.

Λίγες ώρες πριν το ντεμπούτο της Αλμπισελέστε στο Μουντιάλ, η Νέα Υόρκη έγινε θέατρο επεισοδίων, όταν οπαδοί της Αργεντινής και της Αλγερίας, μαζί με οπαδούς από τη Γαλλία και τη Σενεγάλη, συνεπλάκησαν βίαια στην Τάιμς Σκουέρ, με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις.

Η ένταση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (15/6), την ώρα που χιλιάδες Αργεντινοί είχαν συγκεντρωθεί στο πλαίσιο ενός παραδοσιακού «banderazo», της μαζικής προεόρτιας συγκέντρωσης με σημαίες και συνθήματα ενόψει μεγάλων αγώνων, μετατρέποντας το κέντρο της Νέας Υόρκης σε ένα «μπλε και λευκό» σκηνικό.

New York: une violente bagarre éclate entre supporters algériens et argentins pic.twitter.com/JbccdUSgGQ June 16, 2026

Την ίδια στιγμή, στον ίδιο χώρο βρίσκονταν συγκεντρωμένοι οπαδοί της Αλγερίας, καθώς και μικρότερες ομάδες φιλάθλων από τη Γαλλία και τη Σενεγάλη. Σύμφωνα με ρεπορτάζ διεθνών μέσων, η κατάσταση ξέφυγε όταν ανταλλάχθηκαν προσβλητικά συνθήματα και χειρονομίες, οδηγώντας γρήγορα σε συμπλοκές σώμα με σώμα.

Οι συγκρούσεις γενικεύτηκαν, με γροθιές, κλωτσιές και σπρωξίματα να εκτοξεύονται στο κέντρο της πλατείας, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media διακρίνονται περαστικοί, ακόμη και ανήλικοι, να τρέχουν πανικόβλητοι για να απομακρυνθούν από τα επεισόδια.

🚨 #ALERTA | Hay peleas entre hinchas de Argentina y Argelia en Times Square.pic.twitter.com/J3fV695XzO — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) June 16, 2026

Ισπανικά και γαλλικά μέσα χαρακτήρισαν τη σκηνή «μάχη» και έκαναν λόγο για την πρώτη σοβαρά αρνητική εικόνα του τουρνουά. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD) επενέβη για να διαλύσει τη συμπλοκή, προχωρώντας σε συλλήψεις και αποκαθιστώντας σταδιακά την τάξη στο σημείο.