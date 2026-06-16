Μουντιάλ 2026: Τούρκος σπίκερ μπέρδευε Ιράν και Νέα Ζηλανδία επί τέσσερα λεπτά
Χρειάστηκε η εικόνα του Μεχντί Ταρεμί στην τηλεοπτική μετάδοση για να αποκαλυφθεί ένα από τα πιο αμήχανα λάθη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Για περίπου τέσσερα λεπτά, γνωστός Τούρκος σπίκερ περιέγραφε τον αγώνα Ιράν – Νέα Ζηλανδία έχοντας μπερδέψει πλήρως τις δύο ομάδες, αποδίδοντας τις επιθέσεις της μίας στην άλλη και δημιουργώντας σύγχυση στους τηλεθεατές.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη μετάδοση του αγώνα από το τουρκικό κρατικό δίκτυο TRT. Σύμφωνα με τις αντιδράσεις που ακολούθησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο σχολιαστής φέρεται να αντιλήφθηκε το λάθος του μόνο όταν η κάμερα εστίασε στον Ιρανό επιθετικό του Ολυμπιακού, ο οποίος αποτέλεσε το σημείο αναφοράς για τη διόρθωση της περιγραφής.
bir dünya kupası spikeri tam 4 dakika boyunca nasıl takımları karıştırabilir
ezbere maç anlatıyor
adam
ekrana Taremi gelince farketti beyazların İran olduğunu
her maç yeni bir rezillik izliyoruz sayenizde @trt @trtspor @trt1 pic.twitter.com/gmbvxi3l9M— uras (@yaminelamal) June 16, 2026
Το συμβάν προκάλεσε έντονο προβληματισμό στην Τουρκία, καθώς ο Μουράτ Εκρέμ Τσιμέν θεωρείται ένας από τους πλέον έμπειρους αθλητικούς εκφωνητές της χώρας, με περισσότερες από τρεις δεκαετίες παρουσίας στα μικρόφωνα. Παρ' όλα αυτά, το συγκεκριμένο λάθος κρίθηκε ιδιαίτερα σοβαρό από τη διοίκηση του TRT.
Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο για τα πρότυπα της μετάδοσης», ζήτησε συγγνώμη από το κοινό και γνωστοποίησε ότι ο εκφωνητής αποσύρεται άμεσα από την ομάδα κάλυψης του Μουντιάλ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, κινήθηκαν διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Έτσι, ένα λάθος λίγων λεπτών εξελίχθηκε σε σοβαρό ζήτημα για το τουρκικό δίκτυο, προκαλώντας συζητήσεις για την ποιότητα των μεταδόσεων και προσθέτοντας ακόμη ένα απρόσμενο επεισόδιο στο ήδη πολυσυζητημένο Μουντιάλ του 2026.
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