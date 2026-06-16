Ο Τζιάνι Ινφαντίνο φέρεται να χρησιμοποιεί ιδιωτικό αεροσκάφος για να παρακολουθεί δύο αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ημερησίως.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε ο «Guardian», ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιδιώκει να παρακολουθεί έως και δύο αγώνες ημερησίως κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές αποστάσεις μεταξύ των γηπέδων, φέρεται να χρησιμοποιεί ιδιωτικό αεροσκάφος που διαθέτει η Qatar Airways.

Ο Ινφαντίνο ξεκίνησε το ποδοσφαιρικό του οδοιπορικό την Πέμπτη, παρακολουθώντας τον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής στην Πόλη του Μεξικού, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν με 2-0. Στη συνέχεια μετέβη στη Γουαδαλαχάρα για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση Νότια Κορέα – Τσεχία, η οποία ολοκληρώθηκε με νίκη των Ασιατών με 2-1.

Την επόμενη ημέρα ταξίδεψε στο Λος Άντζελες για τον αγώνα Ηνωμένες Πολιτείες – Παραγουάη, στον οποίο οι Αμερικανοί επικράτησαν με 4-1. Ακολούθως παρακολούθησε τις αναμετρήσεις Κατάρ – Ελβετία στο Σαν Φρανσίσκο και Αυστραλία – Τουρκία στο Βανκούβερ.

Κατά το δημοσίευμα, το οποίο επικαλείται πηγές προσκείμενες στη FIFA, ο πρόεδρος της διεθνούς ομοσπονδίας έχει θέσει ως προσωπικό στόχο την παρουσία του σε δύο αγώνες ημερησίως, όπου αυτό είναι εφικτό. Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου προγράμματος απαιτεί σημαντική υλικοτεχνική υποστήριξη, δεδομένου ότι οι αγώνες διεξάγονται σε τρεις χώρες - Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά - και εκτείνονται σε τέσσερις διαφορετικές ζώνες ώρας.

Οι αεροπορικές μετακινήσεις των 48 εθνικών ομάδων που συμμετέχουν στη διοργάνωση, καθώς και των εκατοντάδων χιλιάδων φιλάθλων που αναμένεται να ταξιδέψουν μεταξύ των πόλεων διεξαγωγής, εκτιμάται ότι θα αποτελέσουν τη σημαντικότερη πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τη διάρκεια του τουρνουά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ινφαντίνο φέρεται να έχει στη διάθεσή του ιδιωτικό αεροσκάφος της Qatar Airways, εταιρείας που συγκαταλέγεται στους βασικούς χορηγούς της FIFA, προκειμένου να διευκολύνονται οι συνεχείς μετακινήσεις του μεταξύ των πόλεων που φιλοξενούν αγώνες.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της γαλλικής εταιρείας περιβαλλοντικής ανάλυσης Greenly, οι αεροπορικές μετακινήσεις αναμένεται να ευθύνονται για περίπου το 87% των συνολικών εκπομπών που θα παραχθούν από τη διοργάνωση, η οποία προδιαγράφεται ως μία από τις πλέον επιβαρυντικές για το περιβάλλον στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Παράλληλα, έκθεση του βρετανικού ερευνητικού οργανισμού New Weather Institute εκτιμά ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα προκαλέσει εκπομπές περίπου 9 εκατομμυρίων τόνων διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων του θερμοκηπίου, καθιστώντας το το πιο ρυπογόνο Μουντιάλ στην ιστορία της διοργάνωση.