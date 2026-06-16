Η Ουρουγουάη παρατάσσεται στο Μουντιάλ 2026 με τέσσερα αστέρια, παρότι έχει κατακτήσει δύο Παγκόσμια Κύπελλα. Ποια είναι η ιστορία πίσω από τα δύο επιπλέον αστέρια που εξακολουθούν να διχάζουν τον ποδοσφαιρικό κόσμο;

Στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 η Ουρουγουάη αναδείχθηκε ισόπαλη κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη (1-1). Η Σελέστε στην επανάληψη καταφερε να ισοφαρίσει και να πάρει τον πρώτο της βαθμό. Για ακόμη μια διοργάνωση όμως έγινε λόγος για τις εμφανίσεις που έχουν τέσσερα αστέρια, παρόλο που έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο δύο φορές (1930, 1950).

Αξίζει λοιπόν να δούμε μια ενδιαφέρον ιστορία που κρύβεται πίσω από τις εμφανίσεις της Ουρουγουάης. Ταξιδεύουμε λοιπόν αρκετά χρόνια πριν, πριν ακόμη γεννηθεί ο θεσμός του Μουντιάλ.

Τότε υπήρχαν μόνο οι Ολυμπιακοί Αγώνες και η Ουρουγουάη θεωρεί πως οι χρυσές επιτυχίες τους εκεί έχουν την ίδια βαρύτητα με ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς τότε διεξάγονταν ύπο την αιγίδα της FIFA.

Αναλυτικότερα η Σελέστε εντυπωσίασε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 1924 και επιβλήθηκε 3-0 της Ελβετίας στον τελικό. Τέσσερα χρόνια αργότερα έκανε το ίδιο στο Άμστερνταμ και επιβλήθηκε της Αργεντινής κατακτώντας ξανά το χρυσό, για αυτό το λόγο έχει τέσσερα αστέρια στην φανέλα της.

🚨 Why FIFA has allowed Uruguay to keep their four stars while ordering Egypt to remove theirs stems from how fifa defines “official recognition” of titles on kits.



uruguay’s stars are allowed because two of them represent world cups (1930 and 1950), and the other two come from… pic.twitter.com/0Bk5YZG03M — MatchDay Central (@MatchDCentral) June 15, 2026

Ανά τα χρόνια έχουν υπάρξει ουκ ολίγες συζητήσεις για τις φανέλες αυτές. Με πιο πρόσφατη αυτή του 2021. Τότε το θέμα με τις εμφανίσεις ήρθε ξανά στο προσκήνιο, όταν ζητήθηκε από την ομάδα να αφαιρέσει τα δύο αστέρια.

Η ομοσπονδία κινήθηκε άμεσα και υποστήριξε πως οι τίτλοι πρέπει να αναγνωρίζονται ως παγκόσμια πρωταθλήματα. Τελικά, μετά από επαφές με τη FIFA, η Ουρουγουάη διατήρησε τα τέσσερα αστέρια στη φανέλα της. Έτσι, η Σελέστε εξακολουθεί να εμφανίζεται με τέσσερα αστέρια, ισοφαρίζοντας σε αστέρια τη Γερμανία και την Ιταλία και έχοντας μπροστά της μόνο τη Βραζιλία με τα πέντε.