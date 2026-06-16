Μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία, η Τυνησία απέλυσε τον Σαμπρί Λαμουσί από τη θέση του προπονητή, με τον Ερβέ Ρενάρ να είναι ο επικρατέστερος υποψήφιος για να τον διαδέχθει.

Η Τυνησία αποφάσισε να προχωρήσει σε μία δραστική λύση μετά τη βαριά ήττα από τη Σουηδία (5-1) στον πρώτο της αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου, απολύοντας τον προπονητή της, Σαμπρί Λαμουσί, με τον Ερβέ Ρενάρ να τον αντικαθιστά.

Η Ομοσπονδία της χώρας επιβεβαίωσε και επίσημα την αποχώρηση του αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/06), παρά το γεγονός ότι απομένουν τα παιχνίδια εναντίον της Ιαπωνίας το Σάββατο (20/06) και της Ολλανδίας στις 25 Ιουνίου για τη φάση των ομίλων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ESPN», o Ρενάρ θα φτάσει στο Μεξικό, όπου βρίσκεται η βάση της ομάδας, το απόγευμα της Τρίτης (16/06) και θα επιβλέψει την πρώτη του προπόνηση αργότερα το βράδυ στο Μοντερέι.

Μάλιστα, αυτό θα είναι το τρίτο Παγκόσμιο Κύπελλο του Γάλλου τεχνικού με διαφορετική ομάδα. Καθοδήγησε το Μαρόκο στο τουρνουά του 2018 στη Ρωσία, προτού αναλάβει την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας στο τουρνουά του 2022 στο Κατάρ, όπου και σημείωσε μία από τις μεγαλύτερες ανατροπές στην ιστορία του θεσμού, επικρατώντας με 2-1 της μετέπειτα πρωταθλήτριας Αργεντινής, στον εναρκτήριο αγώνα των ομίλων.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η απόφαση της Τυνησίας επηρεάστηκε όχι μόνο από το «βατερλώ» κόντρα στη Σουηδία, αλλά και από την αναταραχή στα αποδυτήρια και τις εντάσεις μεταξύ του Λαμούσι και ορισμένων παικτών και αξιωματούχων της Τυνησιακής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας.