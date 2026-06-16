Η ισοπαλία της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Ουρουγουάη ήταν ιστορική για το... ελληνικό ποδόσφαιρο λόγω του Γιώργου Δώνη.

Παρότι προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, η Σαουδική Αραβία μοιράστηκε (1-1) κόντρα στην Ουρουγουάη για την πρεμιέρα της στο Μουντιάλ του 2026 στις ΗΠΑ. Ένα αποτέλεσμα που ήταν ιστορικό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Ο Γιώργος Δώνης είναι ο άνθρωπος που εμπιστεύτηκε η ομοσπονδία της χώρας για να καθοδηγήσει την ομάδα στη κορυφαία διοργάνωση του κόσμου και ήδη με το... καλημέρα έδειξε εξαιρετικά δείγματα γραφής παρότι βρίσκεται σε έναν απαιτητικό όμιλο με Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι.

Ο 56χρονος κόουτς έγραψε ιστορία με αυτό το σκορ καθώς έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που παίρνει βαθμό σε τελική φάση του Μουντιάλ. Συγκεκριμένα, έγινε μόλις ο δεύτερος μετά τον Αλκέτα Παναγούλια που βρίσκεται στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς η Εθνική Ελλάδος είχε συμμετάσχει με τον Γερμανό Ότο Ρεχάγκελ το 2010 και με τον Πορτογάλο Φερνάντο Σάντος το 2014.

Το έδαφος των ΗΠΑ είναι στρωμένο με... ιστορία από την Ελλάδα καθώς εκεί η Εθνική Ομάδα βρέθηκε για πρώτη φορά σε τελικά Μουντιάλ το 1994 αλλά ο Παναγούλιας είχε τρεις ήττες σε ισάριθμα ματς.

Από την πλευρά του, ο άλλοτε προπονητής των ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ατρομήτου έκανε τις εξής δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς:

Για το τακτικό κομμάτι: «Στο πρώτο ημίχρονο διαχειριστήκαμε πολύ καλά το παιχνίδι και δεν επιτρέψαμε στον αντίπαλο να δημιουργήσει σημαντικές ευκαιρίες. Κρατήσαμε την κατοχή και πετύχαμε το γκολ που θέλαμε. Στο δεύτερο μέρος η Ουρουγουάη μας πίεσε έντονα και δεν είχαμε την απαραίτητη ενέργεια για να ανταποκριθούμε».

Συμπλήρωσε ότι: «Ο τερματοφύλακας και η άμυνα ήταν εξαιρετικοί. Ακόμη προσπαθώ να γνωρίσω καλύτερα τους παίκτες και να κατανοήσω πλήρως τα χαρακτηριστικά της ομάδας. Δεν έχουμε ακόμη τον χρόνο που χρειάζεται για να αποκτήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία μέσα στους αγώνες».

Για το τελικό αποτέλεσμα: «Πρέπει να σεβόμαστε τη δυναμική του αντιπάλου. Η Ουρουγουάη είναι μια ομάδα με ποιότητα, ένταση και πολλές λύσεις. Η ισοπαλία είναι ένα καλό αποτέλεσμα για εμάς και μας δίνει τη δυνατότητα να κοιτάξουμε με αισιοδοξία τη συνέχεια».

Για το πόσο σημαντική ήταν η ισοπαλία για την πρόκριση: «Το σημαντικότερο είναι να αποφύγουμε τους τραυματισμούς και να παρουσιαστούμε έτοιμοι στο επόμενο ματς. Η ισοπαλία μάς δίνει ένα πλεονέκτημα και πλέον στόχος μας είναι η νίκη που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για την πρόκριση».

Για την ισοπαλία της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι: «Με εξέπληξε το αποτέλεσμα της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι. Παρ’ όλα αυτά, θεωρώ ότι η Ισπανία και η Ουρουγουάη παραμένουν τα φαβορί για την πρόκριση. Εμείς, όμως, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία που έχουμε μπροστά μας».