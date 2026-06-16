Η εθνική ομάδα του Ιράν επέκρινε την οργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τη λήξη του αγώνα απέναντι στη Νέα Ζηλανδία.

Παρά την απαγόρευση που τους επέβαλε η FIFA, το Ιράν παράκουσε τις «εντολές» της Ομοσπονδίας και επέκρινε κανονικά τους διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που, όπως λένε, επηρεάζουν την προετοιμασία και την απόδοση της ομάδας.

Αναλυτικότερα, μιλώντας μετά την ισοπαλία με σκορ 2-2 κόντρα στη Νέα Ζηλανδία, ο προπονητής της ομάδας, Αμίρ Γκαλενόεϊ, ο αρχηγός Μεχντί Ταρέμι καθώς και ο σκόρερ Μοχάμεντ Μοχέμπι δήλωσαν ότι αναγκάστηκαν να γυρίσουν απευθείας πίσω στην προπονητική τους βάση στο Μεξικό, λίγες μόλις ώρες μετά τη λήξη του αγώνα στο στάδιο «SoFi» του Λος Άντζελες.

Οι Ταρέμι ​​και Γκαλενόεϊ δήλωσαν ότι η ομάδα ήλπιζε να κάνει την αποθεραπεία της την Τρίτη στο Λος Άντζελες, την επόμενη μέρα του αγώνα, αλλά ενημερώθηκαν από την διοργανώτρια αρχή πως κάτι τέτοιο δεν ήταν εφικτό.

«Μας είπαν ότι πρέπει να φύγουμε αμέσως. Είμαστε πραγματικά προβληματισμένοι από αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί μας επιστρέφουν, για να είμαστε ειλικρινείς. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Φαίνεται ότι άλλοι κάνουν τον σχεδιασμό για εμάς. Η ομάδα μας είναι η πιο καταπιεσμένη σε ολόκληρο το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο πρόεδρός μας δεν είναι εδώ, τα μέσα ενημέρωσης δεν είναι εδώ, πολλά μέλη της διοικητικής μας ομάδας δεν είναι εδώ», τόνισε ο τεχνικός.

«Όλα είναι σαν μια καταστροφή, στην πραγματικότητα, για εμάς», σημείωσε από τη μεριά του ο επιθετικός του Ολυμπιακού.

Οι Μοχέμπι και Ταρέμι ​​δήλωσαν ότι ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επισκέφθηκε τα αποδυτήρια τους μετά τη λήξη του εναρκτήριου παιχνιδιού τους και υποσχέθηκε να τους βοηθήσει.

Θυμίζουμε πως την περασμένη εβδομάδα στην ομιλία του στην πρεμιέρα του τουρνουά, ο Ινφαντίνο είπε ότι θα οδηγούσε λεωφορείο από την Τεχεράνη, την πρωτεύουσα του Ιράν, για να πάει την ομάδα στο τουρνουά, αφού οι αμφιβολίες για τη συμμετοχή του αυξήθηκαν μετά τις επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στη χώρα της Μέσης Ανατολής τον περασμένο Φεβρουάριο.

Οι παίκτες και ο προπονητής παραπονέθηκαν επίσης που αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν στο Λος Άντζελες την ημέρα πριν από το ματς, αντί για δύο ημέρες νωρίτερα, φτάνοντας στις ΗΠΑ το απόγευμα της Κυριακής (14/06).

«Κουραζόμαστε. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι λίγο άδικο, καταλαβαίνεις;», είπε ο Μοχέμπι.