Ο Αυστραλός διαιτητής, Σον Έβανς, ο οποίος έκανε μια αμφιλεγόμενη χειρονομία στο Γερμανία - Κουρασάο, απολογήθηκε δημόσια για την πράξη του.

Ο Αυστραλός διαιτητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Σον Έβανς, αθωώθηκε από την πειθαρχική επιτροπή της FIFA, έπειτα από κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν για ρατσιστική χειρονομία.

Κατά την παρουσίαση του ως βοηθός διαιτητή στην αίθουσα VAR για τον αγώνα της Γερμανίας με το Κουρασάο, ο Έβανς εθεάθη να κάνει ένα σύμβολο κύκλου με τα χέρια του, σαν ένα αναποδογυρισμένο «ΟΚ», γεγονός που οδήγησε σε εκκλήσεις για την απομάκρυνση του από την αναμέτρηση, καθώς και την παραδειγματική του τιμωρία.

Το σύμβολο αυτό έχει συνδεθεί με ρατσισμό κατά το παρελθόν, ωστόσο η FIFA επέμεινε ότι ο Έβανς δεν είχε κάνει καμία πειθαρχική παράβαση και θα συνεχίσει να διαιτητεύει στο τουρνουά.

«Η ανεξάρτητη πειθαρχική επιτροπή της FIFA μπορεί να επιβεβαιώσει ότι, αφού εξέτασε το θέμα που αφορά τον βοηθό διαιτητή υποστήριξης βίντεο Σον Έβανς, δεν βρήκε στοιχεία για παραβιάσεις του πειθαρχικού κώδικα της FIFA. Η πειθαρχική επιτροπή έλαβε επίσης υπόψη την κατάθεση του κ. Έβανς».

FIFA confirms no action pic.twitter.com/ny3VHXuXPl — Martyn Ziegler (@martynziegler) June 15, 2026

Μετά την έκδοση της απόφασης της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, ο Γερμανός ρεφερί δήλωσε ότι η χειρονομία του ήταν μια «ακούσια, υποσυνείδητη σύσπαση» που έκανε επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του αγώνα.

«Θα ήθελα να διευκρινίσω ότι δεν έκανα σκόπιμα καμία χειρονομία ή σύμβολο για να μεταδώσω κάποιο μήνυμα, κάποια σχέση, κάποιο παιχνίδι ή κάποια πεποίθηση οποιουδήποτε είδους», δήλωσε ο Έβανς.

«Η μόνη εξήγηση που μπορώ να προσφέρω είναι ότι η κίνηση ήταν μια ακούσια, υποσυνείδητη σύσπαση και δεν γνώριζα ότι την είχα κάνει εκείνη τη στιγμή. Εικόνες που τραβήχτηκαν αργότερα κατά τη διάρκεια του αγώνα έδειξαν ότι επανέλαβα αυτήν την κίνηση πολλές φορές κρατώντας ένα στυλό ανάμεσα στα δάχτυλά μου».

Breaking: Australian VAR denies intentionally making white supremacist gesture



*Shaun Evans statement:



I would like to clarify that I did not intentionally make a hand gesture or symbol to communicate a message, affiliation, game or belief of any kind."



1/2 June 15, 2026

«Η κάλυψη που ακολούθησε αυτό το περιστατικό απλώς δεν αντικατοπτρίζει ποιος είμαι. Φυσικά, καταλαβαίνω πώς ερμηνεύτηκε η χειρονομία και λυπάμαι γι' αυτό, ωστόσο θέλω να είμαι πολύ σαφής και να δηλώσω κατηγορηματικά ότι δεν προτάθηκε εν γνώσει μου ή σκόπιμα το σύμβολο του χεριού. Η διαιτησία στο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η μεγαλύτερη τιμή της καριέρας μου και ανυπομονώ να υποστηρίξω τους συναδέλφους μου για το υπόλοιπο του τουρνουά».