Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία αναδείχθηκαν ισόπαλες (1-1) στο προπονητικό ντεμπούτο του Γιώργου Δώνη σε Μουντιάλ.

Όλα... ίσα για Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία! Οι δύο χώρες μοιράστηκαν από έναν βαθμό (1-1) στο δεύτερο ματς του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Νωρίτερα, Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήριο έμειναν στο 0-0 και έτσι όλες οι ομάδες έχουν από έναν βαθμό.

Αλ Αμρί στο 41' και Αραούχο στο 80' οι σκόρερ των δύο ομάδων στο προπονητικό ντεμπούτο του Γιώργου Δώνη σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

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