Σαουδική Αραβία - Ουρουγουάη: Η ισοφάριση της Σελέστε με τον Αραούχο (vid)
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Αραούχο ισοφάρισε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη με τον Αραούχο στο 80ο λεπτό.
Ο Αραούχο έκανε το 1-1 για την Ουρουγουάη! Η ομάδα του Μπιέλσα ισοφάρισε την αντίστοιχη του Γιώργου Δώνη δέκα λεπτά πριν το φινάλε.
Ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση ύστερα από την κεφαλιά του Bίνιας και την απόκρουση του Αλ Οβαίς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.