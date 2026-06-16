Ο Αραούχο ισοφάρισε τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη με τον Αραούχο στο 80ο λεπτό.

Ο Αραούχο έκανε το 1-1 για την Ουρουγουάη! Η ομάδα του Μπιέλσα ισοφάρισε την αντίστοιχη του Γιώργου Δώνη δέκα λεπτά πριν το φινάλε.

Ο Αραούχο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από πλεονεκτική θέση ύστερα από την κεφαλιά του Bίνιας και την απόκρουση του Αλ Οβαίς.