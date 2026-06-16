Μεξικανοί οπαδοί τάχθηκαν στο πλευρό της αποστολής του Ιράν, πριν ταξιδέψει από την Τιχουάνα στο Λος Άντζελες.

Ώρα... Μουντιάλ για το Ιράν! Η ομάδα του Ταρέμι αντιμετωπίζει τη Νέα Ζηλανδία στο Λος Άντζελες (16/06, 04:00) στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στον έβδομο όμιλο και η αποστολή της χώρας της Μέσης Ανατολής είχε στο πλευρό της και Μεξικανούς οπαδούς, πριν την αναχώρησή της για την Καλιφόρνια.

Υπενθυμίζουμε πως στον απόηχο των τεταμένων γεωπολιτικών σχέσεων ανάμεσα σε Ιράν και ΗΠΑ, η προπονητική βάση των Ιρανών είναι στην Τιχουάνα του Μεξικού, παρόλο που όλα τα παιχνίδια των ομίλων θα τα δώσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεξικανοί και Ιρανοί οπαδοί ήταν μια... γροθιά, κρατώντας σημαίες και των δύο χωρών.